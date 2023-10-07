Узнать больше

Дзюба поддержал Ишкова, не реализовавшего два пенальти в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поддержал нападающего «Урала» Илью Ишкова, не реализовавшего два пенальти в матче 11‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ).
Дзюба поддержал Ишкова, не реализовавшего два пенальти в матче с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Пресс‑служба «Локомотива» опубликовала видео, на котором после завершения матча Дзюба подошёл к скамейке запасных «Урала», чтобы выразить Ишкову слова поддержки.

18-летний форвард не мог сдержать слёз после игры.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Во втором тайме Ишков дважды не смог переиграть голкипера Илью Лантратова с 11‑метровой отметки. 

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение касательно игры Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить