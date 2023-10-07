Дзюба поддержал Ишкова, не реализовавшего два пенальти в матче с «Локомотивом»
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- © Pavel Kashaev
Пресс‑служба «Локомотива» опубликовала видео, на котором после завершения матча Дзюба подошёл к скамейке запасных «Урала», чтобы выразить Ишкову слова поддержки.
18-летний форвард не мог сдержать слёз после игры.
Встреча завершилась со счётом 2:2. Во втором тайме Ишков дважды не смог переиграть голкипера Илью Лантратова с 11‑метровой отметки.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение касательно игры Дзюбы.