Дзюба поддержал Ишкова, не реализовавшего два пенальти в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поддержал нападающего «Урала» Илью Ишкова, не реализовавшего два пенальти в матче 11‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Пресс‑служба «Локомотива» опубликовала видео, на котором после завершения матча Дзюба подошёл к скамейке запасных «Урала», чтобы выразить Ишкову слова поддержки.

18-летний форвард не мог сдержать слёз после игры.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Во втором тайме Ишков дважды не смог переиграть голкипера Илью Лантратова с 11‑метровой отметки.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение касательно игры Дзюбы.