Галактионов заявил, что у Дзюбы нет игрового спада

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение касательно игры нападающего Артёма Дзюбы.

«Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определённые взаимодействия, за счёт него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артёма нет», — приводит слова Галактионова РИА Новости.

В текущем сезоне Дзюба провёл 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Локомотив» с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Галактионов заявил, что руководство не давило из-за неудач «Локомотива».