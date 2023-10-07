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Галактионов заявил, что у Дзюбы нет игрового спада

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказал мнение касательно игры нападающего Артёма Дзюбы.
Галактионов заявил, что у Дзюбы нет игрового спада
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определённые взаимодействия, за счёт него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артёма нет», — приводит слова Галактионова РИА Новости.

В текущем сезоне Дзюба провёл 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. 

«Локомотив» с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Галактионов заявил, что руководство не давило из-за неудач «Локомотива».

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