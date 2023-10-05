Галактионов заявил, что руководство не давило из-за неудач «Локомотива»
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«Никогда давления не испытывал. Наоборот, руководство клуба, совет директоров всецело поддерживают», — приводит слова Галактионова РИА Новости.
Он отметил, что команде оказывается исключительно поддержка.
В текущем сезоне «Локо» набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН» в матче десятого тура чемпионата России.