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Галактионов заявил, что руководство не давило из-за неудач «Локомотива»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что руководство не давило на него из-за неудач команды.
Галактионов заявил, что руководство не давило из-за неудач «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Никогда давления не испытывал. Наоборот, руководство клуба, совет директоров всецело поддерживают», — приводит слова Галактионова РИА Новости.

Он отметил, что команде оказывается исключительно поддержка.

В текущем сезоне «Локо» набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН» в матче десятого тура чемпионата России.

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