Галактионов: «Локомотив» ожидал тяжёлую игру с «Пари НН» после эмоционального матча с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Пари НН» в матче десятого тура чемпионата России.

«Результат всегда справедливый, проигрываем мы или побеждаем. Тяжёлый матч. Мы полагали, что так будет, тем более после эмоционального матча с «Зенитом». Ребята — большие молодцы, что дожали в конце», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Игра в Москве завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Рифат Жемалетдинов (84-я минута).

«Локомотив» (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» (14) располагается на восьмой строчке.

Ранее стало известно, что «Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу.