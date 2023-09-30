Галактионов: «Локомотив» ожидал тяжёлую игру с «Пари НН» после эмоционального матча с «Зенитом»
- РИА Новости
«Результат всегда справедливый, проигрываем мы или побеждаем. Тяжёлый матч. Мы полагали, что так будет, тем более после эмоционального матча с «Зенитом». Ребята — большие молодцы, что дожали в конце», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Игра в Москве завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Рифат Жемалетдинов (84-я минута).
«Локомотив» (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» (14) располагается на восьмой строчке.
Ранее стало известно, что «Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу.