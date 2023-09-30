«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу

«Оренбург» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

У подопечных Давида Деограсии отличились Дмитрий Воробьёв (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). У петербургской команды мяч забил Густаво Мантуан (2-я).

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Сине-бело-голубые» с 17 баллами идут на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес получил травму в матче с «Оренбургом».