«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу
- РИА Новости
Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
У подопечных Давида Деограсии отличились Дмитрий Воробьёв (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). У петербургской команды мяч забил Густаво Мантуан (2-я).
«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Сине-бело-голубые» с 17 баллами идут на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес получил травму в матче с «Оренбургом».