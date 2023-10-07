Гол Сулейманова спас «Локомотив» от поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом»
- РИА Новости
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Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2.
В составе екатеринбургского клуба отличились Силвие Бегич (12-я минута), Эрик Бикфалви (53-я). У «Локомотива» мячи забили Артём Дзюба (5-я), Тимур Сулейманов (90 + 6).
«Урал» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и третья позиция.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что на матч с ЦСКА уже продано 30 тыс. билетов.