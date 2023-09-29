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Защитник «Локомотива» Тикнизян: Дзюба шутит плоско, но смешно

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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что у его одноклубника Артёма Дзюбы не самое интеллектуальное чувство юмора.

«У него язык, как говорится, без костей. Если с ним в одном помещении находиться более десяти минут, то очень сильно сводит скулы. Потому что он шутит. Плоско, но смешно», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» по итогам девяти туров с 15 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал Дзюбу на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

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