Невероятная развязка: гол Тикнизяна на 91-й минуте помог «Локомотиву» одержать волевую победу над «Зенитом» в РПЛ
- РИА Новости
«Зенит» в конце августа — сентябре набрал потрясающий ход. В предыдущих пяти матчах РПЛ он одержал четыре победы при одной ничьей и после восьми туров занимал второе место в турнирной таблице, уступая одно очко «Краснодару». Далее на его пути встал «Локомотив», который на старте сезона не очень впечатляет. Неделю назад москвичи уступили дома «Оренбургу» в чемпионате, а затем на выезде в серии пенальти оказались слабее «Урала» в кубке.
Судя по статистике очных встреч, ничего хорошего не ждало их и в Северной столице. В последний раз они обыгрывали петербуржцев четыре года назад — ещё под руководством Юрия Сёмина. А на выезде железнодорожники не брали верх с октября 2017-го, когда неожиданно разгромили оппонента.
Отчётный матч был примечателен прежде всего дуэлью Артёма Дзюбы и Вильсона Изидора. Россиянин провёл в «Зените» семь лет и забил за клуб более 100 мячей, но в 2022-м продлевать с ним контракт не стали. Француз же отыграл за «Локо» полтора года и перед закрытием трансферного окна самовольно покинул расположение клуба. В итоге его взяли в аренду действующие чемпионы, и уже в дебютной встрече с «Рубином» он отметился голом.
На этот раз оба ожидаемо оказались в стартовых составах. Изидор составил дуэт в нападении с лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ Матео Кассьеррой. Также Сергей Семак с выздоровлением Марио Фернандеса получил возможность вернуться к расстановке с тремя центральными защитниками. Гости же вновь сделали выбор в пользу схемы 4—2—3—1. При этом Максим Глушенков остался на скамейке, а на левом краю атаки расположился Наир Тикнизян. Под нападающим сыграл Антон Миранчук.
Начало матча полностью осталось за подопечными Михаила Галактионова. Они контролировали мяч на чужой половине и не позволяли оппонентам выйти в атаку, включая высокий прессинг. Однако преобразовать удачный отрезок хотя бы в удары не удалось.
Далее сине-бело-голубые постепенно пришли в себя и сами стали нагнетать давление. В качестве болевой точки в построениях гостей они выбрали левый фланг обороны. Это выглядело абсолютно логично. Во-первых, эту позицию вынужденно закрывал вернувшийся из аренды Александр Сильянов, лишь во второй раз в нынешнем сезоне РПЛ появившийся на поле с первых минут. Очевидно, ему не хватало уверенности. Во-вторых, часто не дорабатывал в разрушении, оставляя свободные зоны, Тикнизян.
Футболисты «Зенита» пользовались этим и намеренно создавали перегруз. Сюда, помимо Фернандеса, смещались и Вендел, и Вячеслав Караваев. Они пытались разорвать край и выполнить подачу в штрафную, где дежурили мощные Кассьерра и Изидор. На 22-й минуте план сработал. После серии передач Тикнизян не успел накрыть кросс Караваева, а колумбиец с близкой дистанции головой переправил мяч в сетку. Призванный закрыть форварда Евгений Морозов даже не прыгнул и позволил ему отметиться восьмым голом в этом розыгрыше РПЛ.
Пропустив, «Локомотив» долго не мог прийти в себя, хотя перехватил инициативу. Точнее, соперники сами её отдали. Единственное, впереди изо всех сил цеплялся за мяч Дзюба, горевший желанием огорчить бывшую команду. Однако до поры у него не было поддержки. Сергей Пиняев справа не имел пространства и оказался надёжно закрыт Дугласом дос Сантосом, а Тикнизян слева совсем растворился.
Ближе к перерыву железнодорожники окончательно пришли в себя и обязаны были восстанавливать статус-кво. Во многом завёл партнёров Дзюба, навязывавший борьбу защитникам и почти всегда выигрывавший её. Именно он заработал опаснейший штрафной для Миранчука, грамотно подставившись под фол Клаудиньо, но удар получился немного неточным.
А самый явный шанс упустил Баринов, у которого было аж две попытки отправить мяч в пустой створ после скидки Карпукаса от лицевой. Однако в первом случае он пробил в Нуралы Алипа, а во втором Михаила Кержакова на линии подстраховал Страхиня Эракович.
Во второй половине инициатива перешла к «Зениту». Петербуржцы опять принялись доставлять мяч в чужую штрафную преимущественно с правого края. Здорово цеплялись за него Кассьерра и Изидор. А Клаудиньо после скидки колумбийца едва не удвоил преимущество команды, но не попал в ближний угол из пределов штрафной. У «Локомотива» же ничего не получалось, поскольку Дзюба подустал и перестал цепляться за мяч впереди.
Тем неожиданней оказался ответный гол гостей по истечении часа противостояния. В этой ситуации нельзя не отметить результативную замену от Галактионова. Он убрал с поля Миранчука и бросил вместо него в бой Глушенкова. И Максим вторым касанием поразил чужие ворота, поставив точку в стремительной контратаке. А грамотно зацепился за мяч в чужой штрафной и выполнил скидку незаметный до того Тикнизян.
Семака такое положение дел устраивать не могло, и он принялся сам выполнять рокировки. Сначала появился на поле Иван Сергеев, а потом и Родригао с Данилом Круговым. Хозяева попытались прижать соперника к воротам и вырвать победу. В определённый момент показалось, что им это удастся. Например, после грубой ошибки Морозова в собственной штрафной Кассьерра выполнил прострел на Сергеева, но тот, находясь буквально в паре метров от линии, не дотянулся до мяча.
Зато сами железнодорожники наконец получили возможность проводить фирменные атаки на скорости и врываться в свободные зоны, чего были лишены до перерыва. Заметнее стал Пиняев, как раз начавший голевую атаку прекрасным рейдом по краю. Однако не вписывался в столь быструю игру замедлившийся Дзюба.
К чести Галактионова, он и здесь своевременно отреагировал на происходящее: не побоялся убрать лидера вместе с Пиняевым и выпустил вместо них свежих Тимура Сулейманова и Илью Самошникова. Это сработало, поскольку россияне принялись оказывать давление на защитников и цепляться за мяч. А появление Константина Марадишвили в опорной зоне добавило надёжности в центре поля.
Ходы Семака, напротив, не сработали. В концовке он рискнул и перешёл на схему с двумя центральными защитниками. Однако на 91-й минуте это привело только к голу Тикнизяна, хотя речь идёт скорее не о негативном эффекте от замен наставника, а о грубой ошибке на ровном месте.
Ничто не предвещало беды. Круговой ввёл мяч из-за боковой на левом краю на Вильмара Барриоса, но сделал это слишком сильно. В результате Глушенков спокойно подхватил мяч, вошёл в штрафную и выполнил аккуратный заброс на пустые ворота Тикнизяну. Забив, хавбек не скрывал эмоций: сорвал футболку и побежал праздновать к трибунам. Символично, что главным героем матча стал уроженец Санкт-Петербурга.
Хозяева пребывали в таком шоке от произошедшего, что даже не сумели организовать финишный навал. На один из стандартов подключился Михаил Кержаков, но Густаво Мантуан выполнил неточную подачу.
А незадолго до финального свистка на поле едва не вспыхнула массовая драка. Началось всё с фола Самошникова на оппоненте с целью сорвать атаку. Следом в рукопашной чуть не сошлись Тикнизян и Сергеев. В итоге Наир как один из главных зачинщиков потасовки получил вторую карточку. Причём первую он заработал за снятие майки в эпизоде с победным мячом. С финальным свистком команды чуть не сошлись стенка на стенку уже у входа в подтрибунное помещение, но судьи сумели успокоить всех.
«Локомотив» остаётся только поздравить. Красно-зелёные не только одержали невероятную победу, но и вновь проявили характер. В текущем розыгрыше РПЛ они на 93-й минуте ушли от поражения в противостоянии с «Крыльями Советов» и на 98-й спаслись во встрече с «Краснодаром». «Зенит» же потерял важнейшие очки и продемонстрировал, что в этом сезоне обязательно будет давать шансы конкурентам.
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