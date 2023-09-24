Невероятная развязка: гол Тикнизяна на 91-й минуте помог «Локомотиву» одержать волевую победу над «Зенитом» в РПЛ

«Локомотив» на выезде взял верх над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ. Хозяева смотрелись активнее в дебюте и открыли счёт после точного удара Матео Кассьерры. Восстановить равновесие по истечении часа противостояния железнодорожникам удалось благодаря замене Михаила Галактионова. Вышедший на поле Максим Глушенков поразил ворота Михаила Кержакова вторым касанием. Он же фактически принёс победу гостям на 91-й минуте после того, как петербуржцы неудачно разыграли аут на своей половине. Полузащитник ворвался в штрафную по правому краю и выполнил передачу на пустые ворота Наиру Тикнизяну.

«Зенит» в конце августа — сентябре набрал потрясающий ход. В предыдущих пяти матчах РПЛ он одержал четыре победы при одной ничьей и после восьми туров занимал второе место в турнирной таблице, уступая одно очко «Краснодару». Далее на его пути встал «Локомотив», который на старте сезона не очень впечатляет. Неделю назад москвичи уступили дома «Оренбургу» в чемпионате, а затем на выезде в серии пенальти оказались слабее «Урала» в кубке.

Судя по статистике очных встреч, ничего хорошего не ждало их и в Северной столице. В последний раз они обыгрывали петербуржцев четыре года назад — ещё под руководством Юрия Сёмина. А на выезде железнодорожники не брали верх с октября 2017-го, когда неожиданно разгромили оппонента.

Отчётный матч был примечателен прежде всего дуэлью Артёма Дзюбы и Вильсона Изидора. Россиянин провёл в «Зените» семь лет и забил за клуб более 100 мячей, но в 2022-м продлевать с ним контракт не стали. Француз же отыграл за «Локо» полтора года и перед закрытием трансферного окна самовольно покинул расположение клуба. В итоге его взяли в аренду действующие чемпионы, и уже в дебютной встрече с «Рубином» он отметился голом.

На этот раз оба ожидаемо оказались в стартовых составах. Изидор составил дуэт в нападении с лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ Матео Кассьеррой. Также Сергей Семак с выздоровлением Марио Фернандеса получил возможность вернуться к расстановке с тремя центральными защитниками. Гости же вновь сделали выбор в пользу схемы 4—2—3—1. При этом Максим Глушенков остался на скамейке, а на левом краю атаки расположился Наир Тикнизян. Под нападающим сыграл Антон Миранчук.

Начало матча полностью осталось за подопечными Михаила Галактионова. Они контролировали мяч на чужой половине и не позволяли оппонентам выйти в атаку, включая высокий прессинг. Однако преобразовать удачный отрезок хотя бы в удары не удалось.

Далее сине-бело-голубые постепенно пришли в себя и сами стали нагнетать давление. В качестве болевой точки в построениях гостей они выбрали левый фланг обороны. Это выглядело абсолютно логично. Во-первых, эту позицию вынужденно закрывал вернувшийся из аренды Александр Сильянов, лишь во второй раз в нынешнем сезоне РПЛ появившийся на поле с первых минут. Очевидно, ему не хватало уверенности. Во-вторых, часто не дорабатывал в разрушении, оставляя свободные зоны, Тикнизян.

Футболисты «Зенита» пользовались этим и намеренно создавали перегруз. Сюда, помимо Фернандеса, смещались и Вендел, и Вячеслав Караваев. Они пытались разорвать край и выполнить подачу в штрафную, где дежурили мощные Кассьерра и Изидор. На 22-й минуте план сработал. После серии передач Тикнизян не успел накрыть кросс Караваева, а колумбиец с близкой дистанции головой переправил мяч в сетку. Призванный закрыть форварда Евгений Морозов даже не прыгнул и позволил ему отметиться восьмым голом в этом розыгрыше РПЛ.

Пропустив, «Локомотив» долго не мог прийти в себя, хотя перехватил инициативу. Точнее, соперники сами её отдали. Единственное, впереди изо всех сил цеплялся за мяч Дзюба, горевший желанием огорчить бывшую команду. Однако до поры у него не было поддержки. Сергей Пиняев справа не имел пространства и оказался надёжно закрыт Дугласом дос Сантосом, а Тикнизян слева совсем растворился.

Ближе к перерыву железнодорожники окончательно пришли в себя и обязаны были восстанавливать статус-кво. Во многом завёл партнёров Дзюба, навязывавший борьбу защитникам и почти всегда выигрывавший её. Именно он заработал опаснейший штрафной для Миранчука, грамотно подставившись под фол Клаудиньо, но удар получился немного неточным.

А самый явный шанс упустил Баринов, у которого было аж две попытки отправить мяч в пустой створ после скидки Карпукаса от лицевой. Однако в первом случае он пробил в Нуралы Алипа, а во втором Михаила Кержакова на линии подстраховал Страхиня Эракович.

Во второй половине инициатива перешла к «Зениту». Петербуржцы опять принялись доставлять мяч в чужую штрафную преимущественно с правого края. Здорово цеплялись за него Кассьерра и Изидор. А Клаудиньо после скидки колумбийца едва не удвоил преимущество команды, но не попал в ближний угол из пределов штрафной. У «Локомотива» же ничего не получалось, поскольку Дзюба подустал и перестал цепляться за мяч впереди.

Тем неожиданней оказался ответный гол гостей по истечении часа противостояния. В этой ситуации нельзя не отметить результативную замену от Галактионова. Он убрал с поля Миранчука и бросил вместо него в бой Глушенкова. И Максим вторым касанием поразил чужие ворота, поставив точку в стремительной контратаке. А грамотно зацепился за мяч в чужой штрафной и выполнил скидку незаметный до того Тикнизян.

Семака такое положение дел устраивать не могло, и он принялся сам выполнять рокировки. Сначала появился на поле Иван Сергеев, а потом и Родригао с Данилом Круговым. Хозяева попытались прижать соперника к воротам и вырвать победу. В определённый момент показалось, что им это удастся. Например, после грубой ошибки Морозова в собственной штрафной Кассьерра выполнил прострел на Сергеева, но тот, находясь буквально в паре метров от линии, не дотянулся до мяча.

Зато сами железнодорожники наконец получили возможность проводить фирменные атаки на скорости и врываться в свободные зоны, чего были лишены до перерыва. Заметнее стал Пиняев, как раз начавший голевую атаку прекрасным рейдом по краю. Однако не вписывался в столь быструю игру замедлившийся Дзюба.

К чести Галактионова, он и здесь своевременно отреагировал на происходящее: не побоялся убрать лидера вместе с Пиняевым и выпустил вместо них свежих Тимура Сулейманова и Илью Самошникова. Это сработало, поскольку россияне принялись оказывать давление на защитников и цепляться за мяч. А появление Константина Марадишвили в опорной зоне добавило надёжности в центре поля.

Ходы Семака, напротив, не сработали. В концовке он рискнул и перешёл на схему с двумя центральными защитниками. Однако на 91-й минуте это привело только к голу Тикнизяна, хотя речь идёт скорее не о негативном эффекте от замен наставника, а о грубой ошибке на ровном месте.

Ничто не предвещало беды. Круговой ввёл мяч из-за боковой на левом краю на Вильмара Барриоса, но сделал это слишком сильно. В результате Глушенков спокойно подхватил мяч, вошёл в штрафную и выполнил аккуратный заброс на пустые ворота Тикнизяну. Забив, хавбек не скрывал эмоций: сорвал футболку и побежал праздновать к трибунам. Символично, что главным героем матча стал уроженец Санкт-Петербурга.

Хозяева пребывали в таком шоке от произошедшего, что даже не сумели организовать финишный навал. На один из стандартов подключился Михаил Кержаков, но Густаво Мантуан выполнил неточную подачу.

А незадолго до финального свистка на поле едва не вспыхнула массовая драка. Началось всё с фола Самошникова на оппоненте с целью сорвать атаку. Следом в рукопашной чуть не сошлись Тикнизян и Сергеев. В итоге Наир как один из главных зачинщиков потасовки получил вторую карточку. Причём первую он заработал за снятие майки в эпизоде с победным мячом. С финальным свистком команды чуть не сошлись стенка на стенку уже у входа в подтрибунное помещение, но судьи сумели успокоить всех.

«Локомотив» остаётся только поздравить. Красно-зелёные не только одержали невероятную победу, но и вновь проявили характер. В текущем розыгрыше РПЛ они на 93-й минуте ушли от поражения в противостоянии с «Крыльями Советов» и на 98-й спаслись во встрече с «Краснодаром». «Зенит» же потерял важнейшие очки и продемонстрировал, что в этом сезоне обязательно будет давать шансы конкурентам.