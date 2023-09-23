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Петржела считает, что у «Локомотива» нет никаких шансов в матче с «Зенитом»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о матче девятого тура РПЛ с участием петербургского клуба и «Локомотива».
Петржела считает, что у «Локомотива» нет никаких шансов в матче с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Я бы сказал, что у «Локомотива нет никаких шансов в этой игре. «Зенит» идёт за очередным чемпионством. Чего не хватает командам РПЛ, чтобы бороться с «Зенитом»? Всего не хватает», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 24 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 16:30 мск. Сине-бело-голубые (17 очков) занимают второе место в турнирной таблице. Железнодорожники (12) — девятое.

Ранее бывший капитан сборной России Евгений Алдонин оценил переход Марио Фернандеса из столичного ЦСКА в «Зенит».

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