Петржела считает, что у «Локомотива» нет никаких шансов в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о матче девятого тура РПЛ с участием петербургского клуба и «Локомотива».

«Я бы сказал, что у «Локомотива нет никаких шансов в этой игре. «Зенит» идёт за очередным чемпионством. Чего не хватает командам РПЛ, чтобы бороться с «Зенитом»? Всего не хватает», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 24 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 16:30 мск. Сине-бело-голубые (17 очков) занимают второе место в турнирной таблице. Железнодорожники (12) — девятое.

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