Сергеев считает, что у Дзюбы и Изидора будет особая мотивация в матче «Зенит» — «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«У Дзюбы, как и у Изидора, в воскресенье будет особая мотивация? Думаю, да — такие моменты у него наверняка остались», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, что Вильсон Изидор в летнее трансферное окно на правах аренды перешёл из «Локомотива» в «Зенит».

Артём Дзюба с 2015 по 2022 год играл в санкт-петербургской команде. В настоящий момент он защищает цвета «Локомотива».

Ранее Изидор поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура РПЛ с «Локомотивом».