Сергеев считает, что у Дзюбы и Изидора будет особая мотивация в матче «Зенит» — «Локомотив»
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«У Дзюбы, как и у Изидора, в воскресенье будет особая мотивация? Думаю, да — такие моменты у него наверняка остались», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».
Напомним, что Вильсон Изидор в летнее трансферное окно на правах аренды перешёл из «Локомотива» в «Зенит».
Артём Дзюба с 2015 по 2022 год играл в санкт-петербургской команде. В настоящий момент он защищает цвета «Локомотива».
Ранее Изидор поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура РПЛ с «Локомотивом».