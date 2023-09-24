Изидор: обещаю, что выложусь на все сто в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура РПЛ с «Локомотивом».

«Мне не терпится поучаствовать в такой игре. Обещаю, что выложусь на все сто. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», — приводит слова Изидора пресс-служба клуба.

Француз перешёл в петербургский клуб из московского «Локомотива» 9 сентября.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 24 сентября в 16:30 мск.

Ранее Изидор объяснил, почему решил закрыть уши, празднуя первый гол за санкт-петербургский клуб.