Изидор: обещаю, что выложусь на все сто в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Мне не терпится поучаствовать в такой игре. Обещаю, что выложусь на все сто. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», — приводит слова Изидора пресс-служба клуба.
Француз перешёл в петербургский клуб из московского «Локомотива» 9 сентября.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 24 сентября в 16:30 мск.
Ранее Изидор объяснил, почему решил закрыть уши, празднуя первый гол за санкт-петербургский клуб.