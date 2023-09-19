Изидор: закрыв уши, показал, что не обращаю внимания на критику после перехода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему решил закрыть уши, празднуя первый гол за санкт-петербургский клуб в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«После перехода в петербургский клуб получил много сообщений, которые меня задели. Было сказано множество некрасивых слов обо мне. Закрыв уши, показал, что не обращаю внимания на критику после перехода в «Зенит», а просто делаю свою работу и стараюсь делать её хорошо. А всё нехорошее пропускаю мимо ушей», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

23-летний француз перешёл в петербургский клуб из московского «Локомотива» на правах свободного агента 9 сентября. В нынешнем сезоне нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах.

Ранее сообщалось, что гол Изидора помог «Зениту» разгромить «Рубин» в матче восьмого тура РПЛ.