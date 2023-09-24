Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом»

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» объявили составы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут у сине-бело-голубых сыграют Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра и Изидор.

В старте у красно-зелёных выйдут Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Пиняев и Дзюба.

Встреча пройдёт на «Газпром Арене». Игра начнётся в 16:30 мск.

После восьми туров РПЛ петербуржцы с 17 очками занимают третье место в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 12 очков и располагаются на девятой строчке.

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» в матче девятого тура РПЛ.