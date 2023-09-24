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Изидор: у меня много друзей в «Локомотиве», нет никаких проблем в общении

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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор заявил, что у него осталось много друзей в «Локомотиве», несмотря на уход из клуба в летнее трансферное окно.

«У меня осталось много друзей в «Локомотиве», нет никаких проблем в общении. Я счастлив был видеть их сегодня, со многими удалось поговорить. К сожалению, мы сегодня не смогли победить, зато будем сильнее в следующей игре», — цитирует Изидора «Матч ТВ». 

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах. За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян был удалён в концовке матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

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