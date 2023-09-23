Тихонов: не думаю, что «Зенит» упустит очки в матче с «Локомотивом»

Бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» наконец-то набрал темп и рвётся к очередному титулу. Чтобы догнать «Краснодар», питерцам не хватает лишь одного очка, и я не думаю, что они упустят их в матче с «Локомотивом».

Железнодорожники сейчас явно не готовы конкурировать на высоком уровне, о чём свидетельствует игра с «Оренбургом», которому они проиграли со счётом 0:2. Один Дзюба не сможет тащить всю команду, да и его результативность в последнее время падает», — заявил Тихонов RT.

Также он отметил, что «Зенит» выступает стабильно хорошо и в личных встречах всё не в пользу «Локомотива».

«Кроме того, я жду не менее трёх голов. В последнее время «Зенит» забивает неплохо, хотя и часто пропускает. Возможно, «Локомотив» тоже сможет забить один мяч, однако на исход встречи это не повлияет», — сказал амбассадор PARI.

Ранее Тихонов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо».