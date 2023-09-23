Тихонов считает, что «Спартак» с крупным счётом победит «Динамо» в матче РПЛ

Бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счёт мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провёл работу над ошибками и команда начнёт выступать более стабильно.

«Динамо» в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть «Пари НН» в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли «Краснодару» опять же. В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно — из десяти матчей на выезде проиграли в четырёх и ещё два отыграли вничью», — заявил Тихонов RT.

Он считает, что «Спартак» победит «Динамо», так как красно-белые показывают хорошие результаты на своём поле.

«Счёт будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счётом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч. Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», — сказал амбассадор PARI.

Ранее Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Динамо».