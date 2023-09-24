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Гол Тикнизяна принёс «Локомотиву» волевую победу над «Зенитом» в 9-м туре РПЛ

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«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.
Гол Тикнизяна принёс «Локомотиву» волевую победу над «Зенитом» в 9-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах.

За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее сообщалось, что Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».

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