Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
По информации СЭ, при озвучивании фамилии игрока фанаты санкт-петербургского клуба начали свистеть.
Встреча между командами пройдёт на «Газпром Арене». Игра начнётся в 16:30 мск.
После восьми туров РПЛ петербуржцы с 17 очками занимают третье место в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 12 очков и располагаются на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче девятого тура РПЛ с «Зенитом».