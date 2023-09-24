Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Фанаты «Зенита» освистали нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу при объявлении составов перед матчем девятого тура чемпионата России по футболу.

По информации СЭ, при озвучивании фамилии игрока фанаты санкт-петербургского клуба начали свистеть.

Встреча между командами пройдёт на «Газпром Арене». Игра начнётся в 16:30 мск.

После восьми туров РПЛ петербуржцы с 17 очками занимают третье место в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 12 очков и располагаются на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче девятого тура РПЛ с «Зенитом».