Шедевр Соболева, спасения Максименко, упущенные шансы Тюкавина и Промеса: «Спартак» обыграл «Динамо» в 9-м туре РПЛ

«Спартак» на своём поле взял верх над «Динамо» в девятом туре чемпионата России по футболу. Автором единственного гола стал Тео Бонгонда, отличившийся на седьмой минуте после великолепной передачи Александра Соболева с фланга. В сумме команды нанесли 35 ударов по воротам друг друга, но отличиться больше не смогли. Серию эффектных спасений исполнил Александр Максименко, который в перерыве сменил получившего травму Александра Селихова. А в самой концовке Квинси Промес не сумел реализовать два выхода один на один с Антоном Шуниным.

Отсылка Абаскаля и сюрприз от Лички

Одна из главных интриг в дерби «Спартака» и «Динамо» заключалась в том, насколько этот матч будет похож на тот, что прошёл почти месяц назад. В конце августа команды встречались друг с другом в Кубке России, и тогда красно-белые не оставили сопернику ни шанса, к 25-й минуте четырежды поразив ворота Игоря Лещука. А потом, хоть и позволили Муми Нгамалё сократить отставание, победу не упустили.

Будто бы памятуя о том триумфе, Гильермо Абаскаль выпустил на поле Данила Пруцева и Срджана Бабича, сыгравших важнейшую роль в том противостоянии. Россиянин записал на свой счёт результативную передачу, бросив в прорыв Антона Зиньковского, а серб и вовсе открыл счёт своим голам за красно-белых в дебютном матче, отличившись после подачи углового.

В остальном же состав ничем не отличался от того, который помог москвичам добыть три очка в противостоянии с «Сочи». Трио в атаке вновь сформировали Квинси Промес, Александр Соболев и Тео Бонгонда, в центре поля вышли Виктор Мозес и Кристофер Мартинс Перейра, а пару Бабичу в центре защиты составил Алексис Дуарте. Таким образом, капитан команды Георгий Джикия вновь остался на скамейке.

В отличие от коллеги, Марцел Личка произвёл куда более серьёзные изменения. В старт были включены недавно приобретённые Хорхе Карраскаль и Бителло, но куда более интересным было наличие сразу трёх центральных защитников — Фабио Бальбуэны, Николаса Маричала и Роберто Фернандеса. Поэтому вопрос был в том, по какой схеме будет играть коллектив: 3—6—1 или привычной 4—5—1, но с одним из представителей вышеназванной тройки в роли латераля.

Стартовый спурт «Спартака»

В итоге, традиционно закреплённую за Дмитрием Скопинцевым левую бровку был призван закрывать Маричал, задачей которого было сдерживать вингеров и тормозить выпады противника. Но план Лички провалился, ведь именно уругваец не сумел остановить разогнавшего атаку Промеса, а секунду спустя Соболев в касание «вырезал» идеальную диагональ на Бонгонда. Тот вошёл в штрафную и «расстрелял» Антона Шунина. Как и месяц назад, «Спартак» забил в дебюте матча.

Тогда бело-голубые психологически надломились уже после первого гола, а собраться успели лишь во втором тайме — когда соперники бросили играть и принялись спокойно ждать финального свистка. Но на этот раз повторения истории не произошло. Да, шикарный момент был у Даниила Денисова, чуть было не занёсшего мяч в сетку, но на этом всё. «Динамо» удалось если не перехватить инициативу, то хотя бы не посыпаться. И относительно спокойно преодолеть экватор первого тайма.

Вторая же его половина сложилась очень оптимистично для гостей. Хозяева немного сбавили обороты, хотя постоянно менявшиеся флангами Промес и Бонгонда по-прежнему доставляли проблемы обороне. Конголезец выглядел очень здорово и вёл за собой партнёров, постоянно изобретая что-то новое. При этом действовать он старался не только эффективно, но и эффектно. Чего стоит пас «рабоной» между ног оппонентам или скидка пяткой в прыжке на Денисова. От него исходила и главная угроза. Сначала Тео мощно пробил издали, а затем не так впечатляюще выстрелил из пределов штрафной — в руки Шунину.

«Спартак» же постепенно начал давать сопернику всё больше свободы у своих ворот. А отрезок с 33-й по 40-ю минуту и вовсе прошёл под диктовку «Динамо». Серия ярких эпизодов началась с сильного удара Смолова после розыгрыша углового, после чего настала очередь новобранцев. Крайне активный Бителло чуть было не воспользовался грубейшей ошибкой неудачно подбившего мяч Алексиса Дуарте, но не попал в створ с 15 метров, а затем «пушку» расчехлил Луис Чавес. Мексиканец нанёс сумасшедший по мощи выстрел с 25 метров и проверил на прочность перекладину.

Спасения Максименко и упущенные шансы Промеса

Но на этом трудности «Спартака» не закончились. На второй тайм не вышел основной вратарь хозяев Александр Селихов, по словам комментаторов «Матч ТВ», почувствовавший проблемы со спиной. Его место в рамке занял Александр Максименко. В первые десять минут работы у него было немного. Красно-белые плотно взяли контроль над мячом и почти не давали оппонентам проводить опасные выпады. В одиночку прорваться в чужую штрафную пытался Нгамалё, но его забеги раз за разом пресекал Денисов. Первым же голкипера размял Константин Тюкавин, дважды пробивший с близкой дистанции. Но если в этом случае форвард угодил прямо в соотечественника, то спустя несколько минут он имел отличную возможность восстановить паритет. Помешал Дуарте, в шикарном подкате заблокировавший удар.

А на исходе часа встречи без основного вратаря чуть было не осталось и «Динамо». Контратака «Спартака» завершилась выходом Бонгонда на рандеву с Шуниным. И хотя конголезец уже практически не имел шанса переиграть блестяще сократившего дистанцию голкипера, всё же решил попробовать. И угодил тому аккурат в солнечное сплетение. Попадание было болезненным, а приводить Антона в чувство пришлось партнёрам, но травмы избежать удалось.

Как и в первом тайме, со временем инициатива перешла к «Динамо» и самые яркие эпизоды стали возникать у ворот «Спартака». Возможно, тому поспособствовал выход Скопинцева вместо Смолова, который за исключением того самого удара ничем хорошим не запомнился. Абаскаль попытался оживить своих подопечных, но появление Романа Зобнина и Антона Зиньковского значительного эффекта не произвело.

Максименко же поймал кураж, причём обрести его ему помог момент, когда он поочерёдно парировал два выстрела в упор. И если Бальбуэна находился на грани офсайда, то Фернандес явно был в положении «вне игры». Однако Александр всё равно выполнил свою работу, а потом ещё и помешал отличиться Нгамалё и Скопинцеву — и снова из пределов штрафной. Это вновь заставило задуматься о состоятельности связки Бабич — Дуарте. Защитники хоть временами и демонстрировали свой класс (а Алексис и вовсе несколько раз выручал одноклубников), позволяли гостям уж очень много.

В итоге, пара центральных защитников «Спартака» всё же распалась — отдавший все силы Дуарте уступил своё место, но не Джикии, а правоногому Никите Чернову, сыгравшему вместе с Бабичем с «Динамо» в Кубке. И именно с выигранного им верхового единоборства началась контратака, чуть было не позволившая хозяевам укрепить преимущество. Промес вырвался один на один с Шуниным, но перехитрить вратаря не сумел. А спустя пару минут он не реализовал ещё один своеобразный буллит. Голландец уложил голкипера на газон, но не попал в створ.

Гости получили последний шанс вырвать ничью, но воспользоваться им не сумели. Не помогли ни вышедшие на поле «Открытие Банк Арены» Ярослав Гладышев с Денисом Макаровым, ни суммарно 18 ударов по воротам — на один больше, чем у оппонентов. «Спартак» не пропустил и не только вновь взял верх в дерби, но и обошёл «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Абаскаля с 16 очками поднялись на промежуточную четвёртую строчку — выше лишь «Зенит», «Краснодар» и «Крылья Советов». Бело-голубые с 15-ю пока расположились на пятой.