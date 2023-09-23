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Дасаев: «Спартак» победит «Динамо», но дерби будет тяжёлым

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Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев считает, что красно‑белые одержат победу над «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дасаев: «Спартак» победит «Динамо», но дерби будет тяжёлым
  • РИА Новости

«Ожидаю положительный результат для «Спартака». Команда Абаскаля победит, но дерби всегда получается тяжёлым. Красно-белым не будет так же просто, как в Кубке», — цитирует Дасаева «Чемпионат». 

Игра между столичными командами состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, коллектив Марцела Лички (15) — четвёртое.

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов назвал «Спартак» фаворитом матча с «Динамо».

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