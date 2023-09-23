Дасаев: «Спартак» победит «Динамо», но дерби будет тяжёлым

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев считает, что красно‑белые одержат победу над «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ожидаю положительный результат для «Спартака». Команда Абаскаля победит, но дерби всегда получается тяжёлым. Красно-белым не будет так же просто, как в Кубке», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

Игра между столичными командами состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, коллектив Марцела Лички (15) — четвёртое.

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов назвал «Спартак» фаворитом матча с «Динамо».