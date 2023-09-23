Билялетдинов назвал «Спартак» фаворитом матча 9-го тура РПЛ с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов назвал «Спартак» фаворитом матча девятого тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Спартак» можно назвать фаворитом в сегодняшнем дерби, но у «Динамо» очень опасная команда. Если они ловят кураж, то их тяжело остановить. Уверен, что нас ждёт интересный матч с увлекательным сюжетом», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Игра «Спартак» — «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, коллектив Марцела Лички (15) — четвёртое.

Ранее «Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы команд на матч девятого тура чемпионата России по футболу.