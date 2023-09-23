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«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ

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«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы команд на матч девятого тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ
  • РИА Новости

В составе хозяев появятся: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

За гостей на поле выйдут: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин, Смолов.

Встреча состоится 23 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, матч начнётся в 19:00.

Ранее тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказал мнение, что «Спартак» и «Динамо» не в лучшей форме подходят к матчу девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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