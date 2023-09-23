Ледяхов: «Спартак» и «Динамо» не в лучшей форме перед матчем
- РИА Новости
«Игра будет интересной. «Спартак» находится не в лучшей форме, как и «Динамо». Обе команды в одинаковом положении. Прежде всего для болельщиков матч будет интересным», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».
Игра «Спартак» — «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, коллектив Марцела Лички (15) — четвёртое.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Динамо» в матче девятого тура РПЛ.