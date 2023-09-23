Мостовой считает, что «Спартак» и «Динамо» имеют равные шансы на победу в дерби

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обе команды к этой игре подходят в равных условиях, очки почти одинаковые, поэтому шансы 50 на 50. Формат кубка смешивает результаты, и иногда не понимаешь, как сыграют команды. Вроде, «Спартак» вымучивает у «Сочи», а через три дня выигрывает в Нижнем. Так же «Динамо»: где-то выигрывает, где-то нет», — цитирует Мостового ODDS.ru.

Он также подчеркнул, что по составу красно-белые имеют преимущество.

«Это видно на примере других команд — у них нет такой скамейки, как у «Спартака» и «Зенита». Команда Абаскаля понимает: игра дома, а значит, нужны очки», — добавил Мостовой.

Игра «Спартак» — «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, коллектив Марцела Лички (15) — четвёртое.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура с «Динамо».