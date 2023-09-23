Непомнящий: «Крылья Советов» справедливо в лидерах чемпионата

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи» в матче девятого тура РПЛ.

«Крылья Советов» по игре победили. При счёте 2:0 команда особо не рвалась вперёд. Самарцы вполне справедливо в лидерах чемпионата. Молодая команда, с удовольствием смотрю их матчи», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе самарской команды отличились Никита Салтыков (4-я минута), Амар Рахманович (41-я). У «Сочи» гол на счету Кристиана Нобоа (90+6, пенальти).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью очками располагается на 13-й позиции.

Ранее главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды над «Сочи».