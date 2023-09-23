Осинькин — о победе над «Сочи»: нам надо быть более опытными и уметь играть по счёту

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды над «Сочи».

«Темп, который нам нужен был, особенно во втором тайме, мы поддерживать не смогли, наверное, тут и психология имела значение. Счёт 2:0 для нас — не идеальный, как говорил Капелло — лучше 1:0, чем 2:0, тогда команда более сконцентрирована. Нам надо быть более опытными и уметь играть по счёту, по ситуации тоньше и лучше», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе самарской команды отличились Никита Салтыков (4-я минута), Амар Рахманович (41-я). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (90+6, пенальти).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью очками располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» ждут, что Ушаков вернётся к тренировкам на следующей неделе.