В «Крыльях Советов» ждут, что Ушаков вернётся к тренировкам на следующей неделе

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, когда полузащитник Егор Ушаков сможет вернуться к тренировкам после сотрясения мозга.

«Ушаков прилетел в Самару. Врачи дали ему отдохнуть. Надеемся, что на следующей неделе Егор приступит к тренировкам», — цитирует пресс-службу самарцев РИА Новости.

20-летний игрок столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Он был заменён на 19-й минуте встречи. Встреча на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять очков).

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