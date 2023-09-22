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Агент: Мойзес чувствует себя нормально, но неизвестно, сыграет ли он с «Ростовом»

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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Агент: Мойзес чувствует себя нормально, но неизвестно, сыграет ли он с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мойзес чувствует себя нормально. Но всё ещё неизвестно, сыграет ли он в следующем матче. Зависит от состояния», — цитирует Гарсию Sport24.

Барбоза получил травму в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Вместо него матч доигрывал защитник Илья Агапов.

Игра «Ростов» — ЦСКА пройдёт 24 сентября на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал проблемы ЦСКА в сезоне-2023/24.

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