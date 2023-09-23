Ромащенко: «Ахмат» сделал большой подарок «Балтике»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении грозненского клуба от «Балтики» в матче девятого тура РПЛ.

«Я сейчас игрокам в раздевалке сказал: когда упускаешь контроль над игрой, то вернуться очень сложно. Несмотря на все героические старания. Мы сделали большой подарок футбольному клубу «Балтика», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Евгений Харин (43-я минута, автогол).

Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками располагается на десятой позиции.

Ранее гол Нобоа не спас «Сочи» от поражения в игре с «Крыльями Советов» в матче девятого тура РПЛ.