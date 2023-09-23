Гол Нобоа не спас «Сочи» от поражения с «Крыльями Советов» в матче 9-го тура РПЛ

«Крылья Советов» победили «Сочи» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе самарской команды отличились Никита Салтыков (4-я минута), Амар Рахманович (41-я). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (90+6, пенальти).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью очками располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» ждут, что Ушаков вернётся к тренировкам на следующей неделе.