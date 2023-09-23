Игнашевич — о победе над «Ахматом»: при равной игре удача повернулась к нам лицом

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе над «Ахматом» в девятом туре РПЛ.

«Хочу поздравить не только футболистов, которые заслужили эту долгожданную победу, но и болельщиков. Хочу отметить: «Ахмат» — хорошая команда, нам очень повезло, в первые 15—20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. При равной игре удача повернулась к нам лицом. Удачу тоже нужно заслужить», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Евгений Харин (43-я, автогол).

Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками располагается на десятой позиции.

Ранее гол Нобоа не спас «Сочи» от поражения в игре с «Крыльями Советов» в матче девятого тура РПЛ.