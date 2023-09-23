Булыкин: Дзюба поможет «Локомотиву» обыграть «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение, что форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поможет клубу в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Жду интересную игру, ведь это — дерби двух столиц, и все хотят хорошо сыграть против чемпиона. «Локомотив» психологически может поправить ситуацию, потому что команда не может выйти на запланированный уровень», — цитирует Булыкина ODDS.ru.

Он также отметил, что столичный клуб может выступить хорошо и доставить проблемы «Зениту». По его словам, «Локомотиву» нужна победа.

«Клубу поможет Дзюба, у которого будет двойная мотивация, он может многое внести в игру. Все будут ждать от Артёма результативности, потому что Артём — ключевой игрок. Будет ли рукопожатие между Семаком и Дзюбой? Я за то, чтобы все люди уважали друг друга! Никто из нас не знает, что было между ними, когда Дзюба уходил. Но в этом нет ничего такого, чтобы пожать руку», — заключил Булыкин.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 24 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 16:30 мск. Сине-бело-голубые (17 очков) занимают второе место в турнирной таблице. Железнодорожники (12) — девятое.

Ранее бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги.