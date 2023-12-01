Романцев: Нижний Новгород должен быть не только хоккейным, но и футбольным городом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему приехал в Нижний Новгород.

«Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким-то советом или дружеской помощью я не мог ему не помочь. Здесь также работают два моих соратника. Сергей Юран, Дмитрий Ананко — те люди, которые в 90-м году пришли на помощь «Спартаку». Не только мне.

Было время, когда красно-белые не могли существовать, из-за того что не стало профсоюзов. Когда Николая Петровича Старостина спрашивали, почему «Спартак» является народной командой, он отвечал: «Динамо» как было, так и осталось. ЦСКА то же самое. «Локомотив» имел финансирование за счёт предприятий железной дороги. А «Спартак» финансирования не имел. Юран и Ананко согласились нам помочь, когда мы обратились за помощью. На таком прекрасном стадионе должен быть аншлаг когда-то. Чтобы люди считали Нижний Новгород не только хоккейным, но и футбольным городом. Я назвал вам причины, по которым я здесь», — сказал Романцев на пресс-конференции.

Ранее Романцев рассказал, почему негативно относится к Александру Солженицыну.