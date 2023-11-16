Романцев — о писателе Солженицыне: диссидент, он никогда не любил Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему негативно относится к Александру Солженицыну.

«Очень не нравится, что его проходят в школе. Он диссидент — не любит Россию. И никогда её не любил. Говорить на весь мир с трибуны ООН, что эту нацию нужно уничтожить, — это ничего? Это забыли», — цитирует Романцева Sports.ru.

Романцев восемь раз привёл «Спартак» к чемпионству. А также довёл красно-белых до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей «Марселю». Романцеву в январе исполнится 70 лет.

Солженицын — русский писатель, драматург, общественный и политический деятель. В 1970 году являлся лауреатом Нобелевской премии по литературе. Автор таких произведений, как «Архипелаг ГУЛАГ», «Матрёнин двор», «Красное колесо» и других.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что достигнута договорённость о сотрудничестве между «Пари НН» и Романцевым.