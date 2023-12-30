В «Пари НН» заявили, что ставят задачу вывести клуб на вершину

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что перед нижегородской командой поставлена цель стать одним из лидеров чемпионата России по футболу.

«Перед началом текущего сезона мы с Сергеем Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде. Нам нужно выводить «Пари НН» на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится», — цитирует Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» по итогам 18 туров с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что надеется возглавить топ-клуб в будущем.



