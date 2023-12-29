Юран: я дойду до топ-клуба в любом случае

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что надеется возглавить топ-клуб в будущем.

«Самое главное — чтобы близкие были здоровы. А в работе надеюсь дойти наконец-то до цели, которую себе поставил. Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

9 октября Кондратов рассказал, что в контракте главного тренера с клубом прописана неустойка за досрочное расторжение контракта.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» набрал 24 очка и располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Сёмин назвал Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона.