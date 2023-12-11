Сёмин назвал Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, что считает наставника «Пари НН» Сергея Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона.

«Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», — приводит слова Сёмина «ВсёПроСпорт.ру».

«Зенит» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче 18-го тура. Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Победный мяч забил Матео Кассьерра (15-я минута).

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Пари НН» (24) — на девятой позиции.

Ранее Юран рассказал, что доволен тем, как команда провела первую часть РПЛ.