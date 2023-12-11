RT в Telegram
Подпишись

Сёмин назвал Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, что считает наставника «Пари НН» Сергея Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона.
Сёмин назвал Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона
  • РИА Новости

«Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», — приводит слова Сёмина «ВсёПроСпорт.ру».

«Зенит» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче 18-го тура. Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Победный мяч забил Матео Кассьерра (15-я минута).

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Пари НН» (24) — на девятой позиции. 

Ранее Юран рассказал, что доволен тем, как команда провела первую часть РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить