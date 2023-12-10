Юран: первой частью чемпионата в целом доволен

Главный тренер клуба чемпионата России «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что доволен, как команда провела первую часть РПЛ.

«Первой частью чемпионата в целом доволен, разве что по концовке есть вопросы. На перерыв уходим на девятом месте. Конечно же, всегда хочется большего. Подготовимся к весенней части на сборах и будем стараться подняться в турнирной таблице ещё выше», — цитирует Юрана пресс-служба клуба.

«Зенит» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче 18-го тура. Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Победный мяч забил Матео Кассьерра (15-я минута).

«Зенит» с 36 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Пари НН» (24) занимает девятую позицию.

Ранее Семак поставил твёрдую четвёрку за первую часть сезона.