Семак поставил твёрдую четвёрку за первую часть сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда из Санкт-Петербурга могла бы лучше выступить в первой части чемпионата России по футболу.

«Твёрдую четвёрку за первую часть сезона поставлю. С учётом травм, адаптации новичков. По ходу сезона меняли схемы, проблем было много. Вылетали Кассьерра, Сергеев. Было много сложностей. Но в целом нормально», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче 18-го тура. Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Победный мяч забил Матео Кассьерра (15-я минута).

«Зенит» с 36 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Пари НН» (24) занимает девятую позицию. «Краснодар» (35), у которого матч в запасе, может вернуть себе лидерство в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Зенит» имеет приоритетное право на трансфер двух игроков «Црвены звезды».







