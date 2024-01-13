RT в Telegram
Подпишись

В «Пари НН» подтвердили переход Севикяна в «Ференцварош»

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».
В «Пари НН» подтвердили переход Севикяна в «Ференцварош»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»? Да, правда. Теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком? И от оплаты», — цитирует Кондратова «РБ Спорт».

Как сообщает «Чемпионат», венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока.

По информации «Спорт-Экспресса», Севикян покинет «Пари НН» за €1,1 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил семь голов в 24 матчах за нижегородцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что каждый клуб планирует приобрести Севикяна у «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить