В «Пари НН» подтвердили переход Севикяна в «Ференцварош»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»? Да, правда. Теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком? И от оплаты», — цитирует Кондратова «РБ Спорт».

Как сообщает «Чемпионат», венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока.

По информации «Спорт-Экспресса», Севикян покинет «Пари НН» за €1,1 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил семь голов в 24 матчах за нижегородцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что каждый клуб планирует приобрести Севикяна у «Пари НН».