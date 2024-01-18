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«Локомотив» получит за трансфер Севикяна в «Ференцварош» около €15 тыс.

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«Локомотив» получит около €15 тыс. в результате перехода полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

«Точная сумма выплат будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Ожидается, что она может составить порядка €15 тыс.», — сообщили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников.

22-летний игрок в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах. Контракт полузащитника с «Пари НН» был рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,8 млн.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскрыл подробности сделки по переходу Севикяна в венгерский «Ференцварош».

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