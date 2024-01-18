Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что Абаскаль должен исправить ситуацию

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о работе главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль — главный тренер «Спартака» и на данный момент продолжает работать», — приводит слова Малышева РБК.

Гендиректор красно-белых заявил, что Абаскаль должен исправить ситуацию.

«Гильермо должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона», — сказал он.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

34-летний испанец работает в московском клубе с 2022 года.

Ранее московский ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником санкт-петербургского «Зенита» Данилом Круговым.