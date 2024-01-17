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ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым

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Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой продолжит карьеру в московском ЦСКА.
ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

25-летний футболист подписал контракт с армейцами до лета 2028 года. Соглашение с игроком начнёт действовать с 4 июня 2024-го, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Круговой во второй половине сезона-2023/24 будет получать игровую практику в «Зените-2».

ЦСКА с 28 очками по итогам 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице. «Зенит» (36) — второе. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). 

Круговой в текущем сезоне в 18 матчах отдал две голевые передачи.

Ранее генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил, что Круговой пригодился бы ЦСКА.

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