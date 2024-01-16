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Газизов: сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА

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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.
Газизов: сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА. Такого уровня футболист — это большой плюс. Данил — сильного уровня футболист и хороший парень», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Сообщалось, что Круговой может перейти в ЦСКА летом 2024 года, а соглашение будет подписано на четыре года с опцией продления ещё на сезон.

Круговой в сезоне-2023/24 в 18 матчах отдал две голевые передачи.

Ранее в «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА.

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