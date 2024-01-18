Круговой поблагодарил руководство «Зенита» после решения о переходе в ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой выступил с заявлением об уходе из санкт-петербургского клуба.

«Всем привет! Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с клубом продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное», — написал Круговой в своём Telegram-канале.

Защитник заявил, что принял решение уйти из «Зенита» не из-за условий личного контракта.

«Предложение, которое поступило со стороны клуба, устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — сообщил он.

Также 25-летний россиянин поблагодарил руководство и тренерский штаб петербургского клуба.

«Мы пообщались с Александром Ивановичем и Сергеем Богдановичем, они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», — подытожил он.

В нынешнем сезоне защитник отдал две голевые передачи в 18 матчах за сине-бело-голубых.

17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым.

Ранее сообщалось, что Круговой отказался от зарплаты €2 млн в «Зените» ради перехода в ЦСКА.