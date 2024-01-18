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Карпов: Круговой отказался от зарплаты €2 млн в «Зените» ради перехода в ЦСКА

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Санкт-петербургский «Зенит» предлагал защитнику Данилу Круговому продлить контракт на пять лет с зарплатой €2 млн в год.
Карпов: Круговой отказался от зарплаты €2 млн в «Зените» ради перехода в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 25-летний россиянин отказался от подписания нового контракта, так как устал от роли запасного в петербургском клубе.

По информации источника, защитник решил перейти в московский ЦСКА, несмотря на более скромные финансовые условия.

В нынешнем сезоне Круговой отдал две голевые передачи в 18 матчах за «Зенит».

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым.

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