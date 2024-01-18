Карпов: Круговой отказался от зарплаты €2 млн в «Зените» ради перехода в ЦСКА
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 25-летний россиянин отказался от подписания нового контракта, так как устал от роли запасного в петербургском клубе.
По информации источника, защитник решил перейти в московский ЦСКА, несмотря на более скромные финансовые условия.
В нынешнем сезоне Круговой отдал две голевые передачи в 18 матчах за «Зенит».
Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым.