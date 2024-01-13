Переход Кастаньо в «Краснодар», трансфер Салтыкова в «Локомотив» и приезд Роналдо в «Ростов»: кем усилились клубы РПЛ

«Краснодар» приобрёл опорника сборной Колумбии Кевина Кастаньо, а «Локомотив» подписал контракт с вингером «Крыльев Советов» Никитой Салтыковым. «Спартак» интересуется хавбеком «Милана» Раде Круничем, а ЦСКА пытается найти усиление на латиноамериканском рынке. «Ростов» договорился с бразильцем Роналдо и взял на сборы Дениса Глушакова, а в «Нижнем Новгороде» не исключили появления Дениса Черышева и ухода Эдгара Севикяна в европейский клуб.

Кастаньо пополнил состав «Краснодара»

Пока «Зенит» демонстрирует завидную активность на трансферном рынке, пополнив состав уже четырьмя новичками, другие российские топ-клубы ведут себя осторожно и практически не подписывают новобранцев. Исключением стал «Краснодар», который согласовал контракт на два года с Кевином Кастаньо и, по данным портала Transfermarkt, заплатил за него €7,3 млн.

В лице молодого талантливого латиноамериканца южане получили необходимое усиление в опорную зону. Хавбек начинал карьеру в «Рионегро Агилас», а летом прошлого года отправился на повышение в «Крус Асуль». В Мексике он не затерялся и вскоре стал игроком основного состава. Тренерский штаб привлекли цепкость и неуступчивость полузащитника при не самых впечатляющих антропометрических данных вкупе с умением разгонять атаку.

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Не случайно Кастаньо в 2023-м регулярно вызывали в сильную сборную Колумбии, где он в 23 года тоже оказался незаменимым. По итогам пятого и шестого туров квалификации ЧМ-2026, в которых колумбийцы последовательно обыграли Бразилию и Парагвай, Кевин даже попал в символическую сборную отборочного турнира в Южной Америке.

Приход спортсмена особенно важен с той точки зрения, что претендент на чемпионство зимой рискует лишиться сразу двух игроков в центре поля — Кевина Ленини и Михайло Баньяца. Пусть они довольствовались выходами на замену, но создавали необходимую глубину скамейки.

Едва ли южане в разгар борьбы за золото отпустят Эдуарда Сперцяна, но сообщается, что агент футболиста Рафаэл Пимента уже зимой может предложить своего клиента «Интеру» и «Краснодар» якобы готов рассмотреть выгодные предложения. Интересуется им и «Ювентус», но с туринцами переговоры возобновятся только к лету.

А ещё один игрок сборной Армении, Эдгар Севикян, похоже, сменит клубную прописку в ближайшее время. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что хавбек с большой долей вероятности продолжит карьеру в европейском коллективе. По его словам, клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа. При этом сам футболист не прочь попробовать силы именно в Старом Свете. Это неудивительно, ведь до возвращения в Россию он поиграл в Испании.

Как сообщает пресса, за техничного вингера, забившего семь мячей в РПЛ и Кубке страны в текущем сезоне, заплатят €1,1 млн. Также был назван конкретный коллектив, претендующий на уроженца Москвы, — «Ференцварош». Отмечается, что спортсмен склонялся к варианту с «Краснодаром», о котором говорили ещё в конце прошлого года, но венгерский гегемон сумел убедить его сделать иной выбор.

Салтыков договорился с «Локомотивом»

Не менее важный трансфер совершил «Локомотив». Если «Краснодар» в очередной раз вышел на латиноамериканский рынок, то москвичи снова обратили взор на внутренний. Никита Салтыков отлично зарекомендовал себя ещё в «Акроне». Казалось, с ходу адаптироваться в элитном дивизионе будет нелегко, но уроженец Московской области справился. В этом сезоне он регулярно выходил на поле с первых минут в составе «Крыльев Советов», забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач.

Пока сделка выглядит для железнодорожников невероятно выгодной. Всего за €350 тыс. (по данным Transfermarkt) они заполучили одного из самых талантливых молодых исполнителей РПЛ и подписали с ним долгосрочный контракт до января 2028-го. При этом, чтобы не лишать Никиту постоянной практики, было принято решение до конца сезона оставить его в аренде в Самаре. А летом игрок вернётся и может занять место на левом краю атаки, если Наир Тикнизян уедет в Европу.

«Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных. Этот трансфер ещё раз подтверждает выбранное нами направление — подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России», — отметил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

Помимо этого, москвичи не теряют надежды укрепить проблемный центр защиты. Сразу два французских издания сообщили об интересе к Жерзино Ньямси из «Страсбурга». Мощный футболист ростом 195 см провёл почти 100 матчей в Лиге 1 и даже завоевал Кубок страны с «Ренном». Также у него есть опыт выступления в еврокубках. В нынешнем коллективе игрок пропускает встречи только из-за травм и дисквалификаций. Известный инсайдер Иван Карпов также подтвердил желание трёхкратных чемпионов России приобрести защитника. Якобы они даже сделали первое предложение в размере €5 млн + €1 млн бонусом. Но журналист отметил, что на Ньямси претендуют и клубы из топ-5 первенств Европы, а потому договориться с ним будет сложно.

Что касается трансферов на выход, сообщается о возможном переходе Маринато Гилерме в «Сочи». Учитывая, что в первой части сезона ветеран команды редко выходил на поле, этот шаг не выглядит нереальным. Тем более у аутсайдера нет стабильного вратаря. А вот слухи об интересе «Бешикташа» к Антону Миранчуку скорее выглядят уткой. Да и сами стамбульцы с ходу их опровергли.

ЦСКА и «Спартак» в поиске новичков

«Спартак» пока ограничился усилением спортивного блока. Вслед за Томашем Амаралом, занявшим пост спортивного директора, из «Бенфики» пришёл его соратник Жоаким Пинту. Он десять лет проработал в стане лиссабонцев: сначала в академии, а потом на должности старшего скаута первой команды «орлов». В столичном коллективе он станет помощником Амарала и руководителем селекционного отдела. Вероятно, уже в ближайшее время тандем начнёт работать над усилением.

Ещё в конце прошлого года казалось, что первым новобранцем красно-белых станет 18-летний форвард Милош Лукович, но сторона нападающего, если верить российским СМИ, отклонила предложение и больше склоняется к вариантам в Европе.

Однако болельщики наверняка и не вспомнят о юном исполнителе, если удастся договориться с боснийцем Раде Круничем. Летом и осенью опорник часто попадал в основу «Милана», однако затем угодил в запас. Как подчёркивает портал Calciomercato, балканца такое положение дел не устраивает. Россонери также готовы расстаться с резервистом, но намерены получить за него €5 млн + €1 млн в качестве бонусов. Побороться за полузащитника с москвичами якобы собирается турецкий «Фенербахче».

ЦСКА, как и «Локомотив», пытается усилить линию обороны, но пока безуспешно. Сообщалось, что армейцы хотели арендовать центрального защитника Габриэла Перейру у «Жил Висенте» с правом выкупа. Португальский коллектив в ответ предложил продать бразильца за €7 млн, но это не устроило красно-синих, и они вышли из переговоров.

А вот способный закрыть левый фланг Матеус Баия из бразильского клуба «Баия», по данным журналиста Кайо Леони, отказал москвичам из-за конфликта на Украине. Появлялась также информация о заинтересованности армейцев в бывшем хавбеке «Спартака» и «Уфы» Остоне Урунове, последней командой которого был узбекский «Навбахор», но директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо её опроверг.

Глушаков получит шанс в «Ростове»

Достаточно активно на трансферном рынке ведёт себя не блещущий в текущем сезоне «Ростов». Чего стоит хотя бы подписание Роналдо. Речь, разумеется, не о легенде «Реала» и сборной Бразилии, а о 23-летнем хавбеке Роналдо Сезаре Соаресе дос Сантосе, носящем аналогичное прозвище.

В 2022-м латиноамериканец не побоялся уехать в Болгарию и достаточно ярко проявил себя в «Левски». В общей сложности правый вингер провёл за софийцев 66 матчей, в которых забил 12 голов. О деталях сделки не сообщается, но появлялась информация о контракте сроком на 4,5 года и сумме выкупа в размере €2 млн. Ранее агент игрока прибыл в Ростов-на-Дону и остался впечатлён городом.

Помимо этого, южане привлекли внимание приглашением Дениса Глушакова пройти сборы с командой. Последним коллективом опытного полузащитника в РПЛ был «Нижний Новгород». Однако в сентябре прошлого года он перебрался в «Спартак» из Костромы, играющий в третьем по силе дивизионе. Но теперь хавбек, которому в конце января исполнится 37, опять намерен попробовать себя в элите.

«Сначала надо набрать форму, а дальше будет видно, останусь или нет. Хотел бы поблагодарить «Ростов» за то, что предоставили такую возможность. В этой команде есть много друзей. Это вызов для меня», — цитирует россиянина «Матч ТВ».

Черышева ждут в «Нижнем Новгороде»

Между тем в «Нижнем Новгороде» не исключили перехода Дениса Черышева. Гендиректор коллектива Давид Мелик-Гусейнов назвал такой вариант развития событий вероятным.

«Мы очень ценим Дениса и рады, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию. Если будет реализован взаимный интерес через общение, то обязательно сообщим об этом в СМИ», — пообещал функционер в комментарии Sport24.

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При этом сам спортсмен, который в «Венеции» довольствуется выходами на замену, в декабре не исключил продолжения карьеры в РПЛ, если летом поступит выгодное предложение. И повесить бутсы на гвоздь в родном городе было бы красиво.

А вот дружины, ведущие борьбу за выживание, не брезгуют трансферами легионеров, чья репутация на родине оставляет желать лучшего. Так, «Урал» пару лет назад подписал нидерландца Рая Влута, которого впоследствии признали виновным в аварии, унёсшей жизнь ребёнка.

«Оренбург» же близок к договорённости с Хорди Томпсоном, которому в Чили предъявили обвинения в попытке убийства бывшей девушки. Атлет умудрился избежать реального наказания, и даже домашний арест адвокатам удалось отсрочить на шесть месяцев.

Вместе с тем к 19 годам техничный вингер успел стать чемпионом и обладателем Кубка страны вместе с «Коло-Коло». По словам спортивного директора российского клуба Дмитрия Андреева, документы о трансфере подписаны и новичку осталось только поменять паспорт, после чего он присоединится к партнёрам на сборах. Сложности же с законом функционера не смутили.

«Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну с кем не бывает?» — отметил Андреев.

Позже выяснилось, что дело не только в документах, но и в необходимости внести залог для отсрочки наказания размером 100 млн песо — около €100 тыс. Решить проблему удалось благодаря агенту, который выставил собственную квартиру. Теперь Хорди разрешили покинуть родину.