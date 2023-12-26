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Капитан «Спартака», легенда ЦСКА и атакующее трио «Локо»: символическая сборная игроков РПЛ с истекающими контрактами

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Сергей Стариков
Летом 2024 года ряд звёздных футболистов РПЛ могут стать свободными агентами. Cреди них не только перспективные спортсмены, которых Валерий Карпин лишь недавно начал активно привлекать к работе со сборной России, но и легенды своих команд, отыгравшие не один сезон и завоевавшие множество трофеев. RT составил символическую сборную из игроков Премьер-лиги, чьи контракты истекают через полгода.
Капитан «Спартака», легенда ЦСКА и атакующее трио «Локо»: символическая сборная игроков РПЛ с истекающими контрактами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov/Stupnikov Alexander/Daniel Felipe Kutepov

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Летом 2024 года вполне может завершиться целая эпоха в истории российского футбола. По окончании нынешнего сезона у Игоря Акинфеева истекает действующий контракт с ЦСКА, и пока новостей о продлении не слышно. Правда, останется ли легендарный вратарь в своей родной команде, скорее зависит от него самого. В апреле легенде исполнится 38 лет, и пока нет никаких гарантий, что Игорь не решит повесить перчатки на гвоздь.

И сам Акинфеев пока не дал чёткого ответа на вопрос, намерен ли он продолжать карьеру в таком почётном возрасте. С одной стороны, в интервью «Российской газете» он назвал футбол «любовью своей жизни» и определил цель — «играть как можно дольше». Но не сказал, намерен ли подписать новое соглашение с ЦСКА, и отложил обсуждение данной темы до весны.

Так что же может заставить Акинфеева сомневаться? Во-первых, проблемы со здоровьем, из-за которых в этом сезоне он пропустил три матча РПЛ. Во-вторых, снижение показателей, что с возрастом неминуемо даже для таких высококлассных исполнителей. Текущий чемпионат России — худший в карьере Игоря по среднему числу пропущенных мячей (1,33 гола за 90 минут), а процент отражённых ударов (69,1%) был ниже лишь в сезоне-2014/15 (68,2).

Артём Макарчук («Сочи») 

Если уход Акинфеева в другую команду выглядит как нечто маловероятное, то в случае с Артёмом Макарчуком впору говорить о его неминуемом отъезде из Сочи. Сейчас «барсы» занимают последнюю, 16-ю строчку в таблице РПЛ и являются главными кандидатами на вылет. И крайне опрометчиво надеяться, что левый защитник согласится пойти на понижение вслед за клубом.

Да, в этом сезоне статистика Макарчука выглядит крайне непрезентабельно. В 19 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями, хотя по итогам минувшего чемпионата на счету игрока один мяч и пять голевых передач. Макарчук был в числе лучших ассистентов РПЛ среди защитников и пользовался доверием со стороны Валерия Карпина. А также входил в шорт-листы грандов РПЛ, в частности «Зенита», ЦСКА и «Спартака». В настоящий момент у Артёма гораздо меньше оснований рассчитывать на переход в топ-клуб, но середнякам он уж точно не повредит.

Георгий Джикия («Спартак») 

В ближайшие месяцы одной из самых обсуждаемых тем в российском футболе обещает стать будущее капитана «Спартака», который проводит один из самых слабых сезонов в карьере. Георгий Джикия проиграл конкуренцию Срджану Бабичу и потерял место в основе красно-белых. И пока не ведёт переговоры о продлении контракта. Сам он рассказал об этом в октябре, информацию подтвердил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. И если верить СМИ, подвижек не стоит ждать до зимы. А ведь тогда спортсмен сможет на законных основаниях вести переговоры со всеми заинтересованными командами.

Правда, пока за Джикией не выстроилась очередь из грандов РПЛ. В «Краснодаре» готовы рассмотреть его лишь в качестве замены Хуниору Алонсо. В «Ростове» уже поспешили поставить крест на перспективах перехода. А о намерении приобрести игрока со стороны других и вовсе не слышно. И причина тому в неуверенной игре защитника, ставшего неожиданно часто допускать ошибки в противостояниях с оппонентами абсолютно разного уровня. Достаточно вспомнить его ляп в товарищеской встрече со скромной Кенией. Не добавляет ему вистов и тот факт, что в нынешнем сезоне «Спартак» выиграл в РПЛ лишь один матч из тех пяти, в которых Георгий выходил в стартовом составе. При этом потерпел три поражения с общей разницей мячей 3:8.

Станислав Магкеев («Локомотив»)

Под большим вопросом находится будущее ещё одного защитника — уже другой столичной команды. Правда, в случае со Станиславом Магкеевым всему виной частые травмы. В позапрошлом первенстве он порвал крестообразную связку колена и пропустил суммарно 208 дней — часть из них из-за дефицита тренировочной практики.

Но через две недели после возвращения в строй он получил аналогичную травму, из-за чего был выведен из строя более чем на полгода. Если верить его словам, уже в конце октября он начал выполнять базовые упражнения, а в конце ноября надеялся вернуться в общую группу. Но до участия в официальных матчах не дошло.

В июле агент футболиста Александр Клюев говорил о наличии предварительной договорённости с «Локомотивом» о новом контракте, но с тех пор никакой информации на сей счёт не появлялось. И это неудивительно. Два подряд разрыва «крестов» к 24 годам способны если не поставить точку в карьере футболиста, то серьёзно сказаться на его уровне. Всё же одним из главных качеств Станислава была скорость, а проблемы с коленями вполне могли лишить его этого козыря. Не увидев игрока в деле, железнодорожники вряд ли рискнут заключить с ним соглашение.

Марио Фернандес («Зенит»)

В отличие от большинства коллег, у российско-бразильского защитника шансы остаться в команде гораздо выше. Минувшим летом он подписал договор с «Зенитом» по схеме «1 + 1», подразумевающей опцию пролонгации на один год. Но пока сложно однозначно ответить, удалось ли Марио Фернандесу впечатлить руководство петербуржцев. В 15 матчах во всех турнирах он не отметился голами или передачами, зато уже дважды попал в лазарет. Сначала пропустил 16 дней из-за мышечных проблем, а потом растянул боковую связку колена и выбыл из строя почти на два месяца.

Проблема в том, что сопоставимого по уровню исполнителя на позицию правого латераля в «Зените» нет. Вячеслав Караваев теперь действует в тройке центральных, Данил Круговой не дотягивает до Фернандеса, а летом тоже может стать свободным агентом. Густаво Мантуан же привык действовать ближе к атаке, поэтому в обороне отрабатывает с большой неохотой. Исходя из этого, оставить Марио будет логичным вариантом для «Зенита». А переубедить петербуржцев может либо серия провальных выступлений, либо очередная тяжёлая травма.

Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Хотя карьеры двух воспитанников железнодорожников в последнее время складывались по-разному, в настоящий момент будущее обоих зависит от одного человека. По словам агента Вадима Шпинёва, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов останутся на «РЖД Арене» только в том случае, если пост генерального директора покинет Владимир Леонченко, чьё действующее соглашение с клубом истекает в конце года. При этом контракт с Леонченко уже продлили. Он подчеркнул, что сейчас контактирует на тему новых контрактов со спортдиром «Локомотива» Дмитрием Ульяновым, а конкретики посоветовал ждать во время зимних сборов.

При этом потерять сразу двух важных исполнителей в центре поля для красно-зелёных будет крайне невыгодно. Да, в этом сезоне Миранчук и Жемалетдинов не всегда пользуются доверием главного тренера Михаила Галактионова. Первый занимает в команде 11-е место по игровому времени (1306 минут), а второй и вовсе идёт 18-м (460 минут). Но при этом оба входят в шестёрку лучших бомбардиров клуба, а Антон ещё и делит с Сергеем Пиняевым вторую строчку в списке ассистентов (по 5 голевых передач), уступая лишь Максиму Глушенкову (9).

Более того, к обоим уже давно проявляют интерес другие топ-команды РПЛ, в частности ЦСКА, о чьём желании приобрести обоих сообщалось летом. Отпустив их в статусе свободных агентов, «Локомотив» не только потеряет двух креативных исполнителей в средней линии, но и усилит конкурентов. А это крайне невыгодно.

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Армейцам в ближайшее время предстоит решить непростую задачу, ведь уже летом они рискуют лишиться своего лучшего бомбардира. В настоящий момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает Фёдора Чалова в €12 млн, что делает его не только самым дорогим среди футболистов РПЛ с истекающими договорами, но и четвёртым самым высоко оценённым в стране. Выше лишь Александр Головин, Матвей Сафонов и Арсен Захарян.

Примечательно, что двое из вышеназванных выступают в Европе, куда сам Чалов активно стремится и не стесняется говорить об этом. В ноябре он признался, что скучает по Лиге чемпионов и хотел бы в ближайшее время вновь выступать в главном еврокубке. А в декабре форвард, успевший поиграть на правах аренды за швейцарский «Базель», назвал мечтой возвращение в Европу. И осуществить её в статусе свободного агента будет значительно проще, чем представляя команду РПЛ.

Уже зимой Чалов сможет свободно вести переговоры с потенциальными работодателями, и, если будет интерес со стороны серьёзных клубов, его уход из ЦСКА может стать реальностью. И это несмотря на явное желание красно-синих сохранить своего лучшего бомбардира. А ведь о намерении забрать Фёдора уже активно говорят в СМИ. Например, видеть его у себя якобы хочет главный тренер турецкого «Трабзонспора» Абдулла Авджи.

Фёдор Смолов («Динамо») и Артём Дзюба («Локомотив»)

Летом свободными агентами могут стать и двое ветеранов российского футбола. Но в обоих случаях это кажется крайне маловероятным сценарием. Да, номинально контракты Фёдора Смолова и Артёма Дзюбы завершаются уже следующим летом, но оба имеют опцию пролонгации ещё на один год. И пока трудно представить, что сами игроки или их клубы будут против её активации.

Несмотря на возраст, оба нападающих по-прежнему имеют стабильное место в составе и уже успели отыграть более 1200 минут во всех турнирах и набрать не менее восьми очков по системе «гол + пас». Причём Смолов пока даже немного впереди (5 + 4), чему способствует его статус штатного пенальтиста «Динамо». В то время как Артём все четыре мяча забил с игры, Фёдор дважды отличился с точки.

За продолжение сотрудничества с обоими говорят и высокие оценки их выступлений со стороны тренеров. Так, Марцел Личка высоко отзывался об уровне самоотдачи Смолова и предполагал, что тот способен играть на высоком уровне ещё три-четыре года. В свою очередь, Галактионов радовался наличию в его команде Дзюбы и восхищался его готовностью помогать развиваться молодым. Пусть это и было сказано до конфликта с Сергеем Пиняевым.

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