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Овчинников: если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали

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Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал проблемы «Зенита» в первой половине сезона-2023/24.
Овчинников: если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали
  • Gettyimages.ru

«Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Ну, если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег?» — цитирует Овчинникова «СЭ».

После 18 туров Российской премьер-лиги санкт-петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером является «Краснодар» (38).

Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».

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