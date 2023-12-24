Овчинников: если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали
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«Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Ну, если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег?» — цитирует Овчинникова «СЭ».
После 18 туров Российской премьер-лиги санкт-петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером является «Краснодар» (38).
Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».
Ранее сообщалось, что главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита».