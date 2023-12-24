Хуниор Алонсо признан лучшим футболистом «Краснодара» в первой части сезона

Защитник Хуниор Алонсо признан лучшим футболистом «Краснодара» в первой половине сезона-2023/24.

За парагвайца проголосовали 22,36% болельщиков. На второй позиции расположился нападающий команды Джон Кордоба. Третий — вратарь Матвей Сафонов.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее сообщалось, что Валерий Гладилин считает Владимира Ивича и Марцела Личку лучшими тренерами первой половины сезона РПЛ.